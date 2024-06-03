Tekirdağ'da can pazarı! İş servisi panelvan ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 10:12 - Güncelleme:

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Tekirdağ'da meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Çorlu-Ergene yolunda panelvan ve işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 10 kişi de yaralandı.