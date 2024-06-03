Tekirdağ'da can pazarı! İş servisi panelvan ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Çorlu-Ergene yolunda panelvan ve işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 10 kişi de yaralandı.
Feci kaza Ergene - Çorlu yolu üzerinde yaşandı. İşçileri taşıyan servis, panelvan ile kafa kafaya çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı