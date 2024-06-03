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Tekirdağ'da can pazarı! İş servisi panelvan ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Çorlu-Ergene yolunda panelvan ve işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 10 kişi de yaralandı.

Feci kaza Ergene - Çorlu yolu üzerinde yaşandı. İşçileri taşıyan servis, panelvan ile kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ'da can pazarı! İş servisi panelvan ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

2 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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