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Tekirdağ'da gençlerin kavgası cinayetle bitti! Amcası ve dedesini çağırıp arkadaşına kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ&#039;da gençlerin kavgası cinayetle bitti! Amcası ve dedesini çağırıp arkadaşına kurşun yağdırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da husumetli iki grup arasında çıkan tartışmanın sonunda kan aktı. 18 yaşındaki Yiğit Saygın, amcası ve dedesi ile geldiği Kocameşe Mesire Alanı'nda husumetlisi Ali Mardin'i tüfekle vurarak öldürdü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan bir bağ evinde arkadaşlarıyla bir süre alkol alan Ali Mardin ile Yiğit Saygın arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine çıkan kavga sonrası Yiğit Saygın bağ evinden ayrılırken, Saygın daha sonra amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın’ı arayarak yardım istedi.

Tekirdağ'da gençlerin kavgası cinayetle bitti! Amcası ve dedesini çağırıp arkadaşına kurşun yağdırdı - 1. Resim

TARTIŞMADA KURŞUN YAĞDIRDI

Amcası ve dedesini yanına alarak Ali Mardin’in bulunduğu Kızılpınar Kocameşe Mesire Alanına giden Yiğit Saygın ile Ali Mardin arasında yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın yeniden kavgaya dönüşmesi sonucu Yiğit Saygın araçta bulunan tüfeği alarak Ali Mardin’e kurşun yağdırdı. Olayda Ali Mardin’in vücuduna iki fişek isabet ederken, Yiğit Saygın ise amcası ve dedesi ile birlikte geldikleri araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

Mardin’i yerde kanlar içinde gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bacağından ve bel kısmından vurulan Mardin olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

19 yaşındaki Mardin hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Tekirdağ'da gençlerin kavgası cinayetle bitti! Amcası ve dedesini çağırıp arkadaşına kurşun yağdırdı - 2. Resim

POLİSLER KISA SÜREDE YAKALADI

Mardin’in cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk otopsinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri katil zanlısı 18 yaşındaki Yiğit Saygın ile amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali Mardin Kızılpınar Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanırken, cenazenin olduğu saatlerde de katil zanlısı Yiğit Saygın ile amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Jandarma Komandolar zanlıların adliyeye çıktığı dakikalarda Çerkezköy adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tekirdağ'da gençlerin kavgası cinayetle bitti! Amcası ve dedesini çağırıp arkadaşına kurşun yağdırdı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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