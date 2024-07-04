Tekirdağ'da hayrete düşüren olay! Uyuşturucu yetiştirmek için fabrika kurmuş

Tekirdağ'da ülke gündemi sarsan uyuşturucu fabrikası olayı yaşandı. İl Jandarma ekipleri, bir tekstil atölyesinde piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan şahsın uyuşturucu yetiştirmek için kurduğu tesisat ise şaşkına çevirdi.

Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikası kurulduğu haberi, ülke gündemine bomba gibi düştü. İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda ele geçirilen maddeler görenleri hayrete düşürdü.

UYUŞTURUCU FABRİKASI KURMUŞ!

Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde yasadışı ekim ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen Ö.G isimli şahsın bulunduğu tekstil atölyesi ve depo olarak kullanılan iş yerinde yapılan aramada; piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan bin 973 kök skunk, 16 kilo 380 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

ÖYLE BİR TESİSAT KURMUŞ Kİ...

Ayrıca şahsın uyuşturucu imal etmek için özel iklimlendirme sistemleri ve özel düzenekler kurduğu, otomasyon sistemleriyle uyuşturucu madde imal edilen bitkileri yetiştirmek için; 12 adet klima, 11 adet fan, 138 adet aydınlatma lambası, 153 adet balast, 2 bin 500 litre bitki besleyici gübre, bin 800 metre aydınlatma kablosu, 23 adet hava nemlendirme filtresi, 450 metre havalandırma borusu, bin 350 metre elektrik kablosu, 20 adet çoğaltıcı priz, 78 adet otomat, 40 adet florasan tesisatı, 4 bin 832 adet plastik saksıdan oluşan bir tesis kurduğu belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonda yakalanan Ö.G isimli şahıs işlemlerinin yapılması için adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Ülke gündemini sarsan olay sonrası sosyal medyada viral oldu.

