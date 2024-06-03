Tekirdağ'da operasyon! 56 kişi tutuklandı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonda 130 kişi yakalandı. Zanlılardan 56'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken suç dosyaları ise kabarık çıktı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından, öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
56 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 130 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 56 zanlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı