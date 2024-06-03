Tekirdağ'da operasyon! 56 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonda 130 kişi yakalandı. Zanlılardan 56'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken suç dosyaları ise kabarık çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından, öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

56 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 130 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 56 zanlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.