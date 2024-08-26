Tendürek'te PKK'nın tüpleri ele geçirildi

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Ağustos 2024 13:23 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 13:28 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Ağrı Valiliği, Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, mağara içerisinde dolu ve boş olmak üzere toplam 22 büyük mutfak tüpünün ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun düzenlendiği mağarada örgüte ait örgütsel yayınların da olduğu ifade edildi.