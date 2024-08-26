Tendürek'te PKK'nın tüpleri ele geçirildi
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ağrı Valiliği, Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, mağara içerisinde dolu ve boş olmak üzere toplam 22 büyük mutfak tüpünün ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun düzenlendiği mağarada örgüte ait örgütsel yayınların da olduğu ifade edildi.
Ağrı'da, Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, mağara içerisinde dolu ve boş mutfak tüpleri ile örgütsel yayınlar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik "Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu"nda bir mağara tespit edildi.
Mağarada, 7'si dolu 22 büyük mutfak tüpü, 13 örgütsel yayın ve 1 akü ele geçirildi.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı