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Terörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar

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Şırnak'ta terör yüzünden boşaltılan köyler, Terörsüz Türkiye süreci ile dolmaya başladı. Köylerine gelip yerleşen vatandaşların inşa faaliyetleri için su, elektrik gibi talepleri ile yerine getiriliyor, evler yeniden yapılıyor.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz yaylasındaki Akarsu köyü 30 yıl önce terör nedeniyle boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçte yıllar sonra ilk defa terörün bölgeden temizlenmesiyle beraber huzur ve güven ortamı tesis edildi.

Terörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar
Başlık ResmiTerörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar

İÇME SUYU GELDİ, ELEKTİRİK HATLARI YAPILDI

Vatandaşlar tekrar köylerine dönmek için kaymakamlığa dilekçe verdi. Dilekçeleri olumlu karşılayan Şırnak Valiliği köylere dönüş projeleriyle köylerine dönen vatandaşlar için şebeke, sulama kanalları, içme suyu şebekeleri, su depoları ve elektrik hatları yaptı.

Terörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar
Başlık ResmiTerörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar

İlk etapta yapılan çalışmaları gören vatandaşlar köylerinde kalıcı kalmak için evler yapmaya başladı. 30 yıl sonra ilk defa köylerine gelerek yaz kış kalmayı düşünen vatandaşlar yolların da yapılmasını talep ediyor. Hayvancılık ve arıcılıkla geçimini sağlayan bölge halkı devletin desteğiyle tekardan köylerindeki çalışmalarına başladı.

Terörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar
Başlık ResmiTerörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar

BOŞALTILAN KÖYLER

Türkiye'de 1990'lı yıllarda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör olayları sebebiyle çok sayıda köy ve mezra boşaltıldı. Şırnak, Irak ve Suriye sınırındaki konumu ile Cudi, Gabar, Kato ve Bestler-Dereler gibi dağlık bölgeleri sebebiyle bu süreçten en fazla etkilenen illerden biri oldu.

Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Uludere, Cizre, Silopi ve İdil çevresindeki çok sayıda yerleşim yerinde nüfusun bölgeden ayrılmasıyla köyler boşaldı.

Köylerin boşaltılması, bölgede büyük bir iç göç hareketine de yol açtı. Şırnak ve çevresinden ayrılan vatandaşların bir bölümü il ve ilçe merkezlerine, bir bölümü ise Van, Diyarbakır, Batman gibi bölge illerinin yanı sıra Adana, Mersin ve İstanbul gibi batı şehirlerine yerleşti.

Bazı köylere dönüşler başatıldıysa da nüfusun eski seviyesine dönmesi mümkün olmadı.

Terörsüz Türkiye süreci ile başlayan güven ve huzur ortamı sayesinde yeniden bu köylere dönüşün başladığı görüldü.

Terörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar
Başlık ResmiTerörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar
Terörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar
Başlık ResmiTerörsüz köylere can suyu! 30 yıl sonra dolmaya başladılar
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Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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