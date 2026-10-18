Terörsüz Türkiye kurulları harekete geçiyor! Dönüş mesaisi

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar, PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecini takibe başladı. Kilit rol üstlenen Silahsızlanma Alt Komisyonu'nun MİT ve bakanlık temsilcileriyle yapacağı toplantılara terör örgütü elebaşı Öcalan'ın da katılabileceği kaydedildi. Öte yandan TBMM bünyesinde oluşturulması planlanan İzleme Komisyonu için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta siyasi partileri ziyaret edeceği bildirildi.

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Terörsüz Türkiye konusunda oluşturulan kurullar yoğun bir mesai dönemine hazırlanıyor. Özellikle PKK’nın silah bırakma, tasfiye ve fesih sürecini yakından takip etmek, teyit etmek ve koordine etmekle görevli olan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, bu süreçte en fazla çalışacak kurul olarak nitelendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde oluşturulan 4 alt komisyondan İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, kendi görev alanlarıyla ilgili çalışmaları başlattı.

Teslim olan veya cezaevinde bulunan PKK’lıların adli süreçlerini takip etmekle görevli olan Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, MGK’nın teyit ve tespit kararından sonra çalışmaya başlayacak. Silah bırakan örgüt üyelerinin sosyal uyum süreçlerini takip edecek olan Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu da yine MGK kararına bağlı olarak çalışacak.

Süreçte en fazla mesai yapacak olan ve terör örgütünün silah bırakma, tasfiye ve fesih sürecinin takibi ve koordinasyonu için oluşturulan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunun önümüzdeki günlerde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da katılımıyla toplanacağı belirtiliyor. Öcalan’ın toplantıya SEGBİS aracılığıyla veya başka bir yöntemle katılımının sağlanabileceği ifade ediliyor. Bu kurulda MİT, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve MSB temsilcilerinin yer alacağı, gerektiğinde bizzat İmralı’da da toplantıların yapılabileceği kaydedildi. Kurul, PKK’lıların Türkiye’ye gelişlerine yönelik süreci koordine edecek. Öcalan’a “Kurul Başkanlığı” veya “Koordinatörlük” gibi bir statü verilmesinin ise şu anda düşünülmediği belirtiliyor.

MECLİS'TE KOMİSYON

Sürecin takibi için TBMM’de kurulması planlanan İzleme Komisyonu için ise önümüzdeki hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çalışmaları başlatacak. Kurtulmuş’un bu kapsamda siyasi partileri ziyaret edeceği belirtiliyor. Komisyon üyeleri, TBMM’de grubu bulunan partiler arasından seçilecek. İyi Parti dışındaki partilerin komisyona üye vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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