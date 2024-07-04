Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tetikçinin avukatından şok suçlama: Sinan Ateş’i vuran yanındaki arkadaşıydı

Tetikçinin avukatından şok suçlama: Sinan Ateş’i vuran yanındaki arkadaşıydı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tetikçinin avukatından şok suçlama: Sinan Ateş’i vuran yanındaki arkadaşıydı
Sinan Ateş, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tetikçi Eray Özyağcı’nın avukatı Zeynettin Aktürk, kamera kaydı ve otopsi raporuna göre Sinan Ateş’i arkadaşı Selman Bozkurt’un vurduğunu iddia etti. Müvekkilini savunurken de “Öldürmek istese bir metreden ayağına değil başına ateş eder” dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya dün devam edildi. Sanık avukatları Sinan Ateş’i çatışma sırasında arkadaşlarının öldürdüğünü öne sürdü. 

"ÖLDÜRMEK İSTESE BAŞINA ATEŞ EDERDİ"

Tetikçi Eray Özyağcı’nın avukatı Zeynettin Aktürk, Ateş’i müvekkilinin öldürmediğini savunarak “Özyağcı’nın vuruş açısı çok açık. Bir metre mesafeden ateş ediyor. Öldürme niyeti olsaydı ayaklarını değil, başını hedef alırdı. Sinan Ateş’i, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt öldürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve otopsi raporu da bunu gösteriyor” dedi. Duruşmaya bugün devam edilecek.

Tetikçinin avukatından şok suçlama: Sinan Ateş’i vuran yanındaki arkadaşıydı - 1. Resim

Selman Bozkurt çatışmada omzundan yaralanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
9’uncu yargı paketi Meclis'te... Krize sebep olmuştu maaşlar artıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
9’uncu yargı paketi Meclis'te... Krize sebep olmuştu maaşlar artıyor! - GündemKrize sebep olmuştu maaşlar artıyor!Yaklaşan felaket: İBB, hükümetle işbirliği eksikliğinin kentin depreme hazırlıklı olmasını engellediğini belirtiyor - GündemHükümetle işbirliği eksikliği depreme hazırlığı engelliyorHaliç Köprüsü’nün Ankara istikameti trafiğe kapandı - GündemHaliç Köprüsü’nün Ankara istikameti trafiğe kapandıEsenler'de sıcak saatler! Çok sayıda ekip sevk edildi, binadakiler tahliye edildi - GündemEsenler'de sıcak saatler! Çok sayıda ekip sevk edildi, binadakiler tahliye edildiÇocuk için teşvik geliyor! Hedef doğurganlık oranını artırmak - GündemÇocuk için teşvik yolda! Hedef doğurganlık oranını artırmakYargıtay'dan 'sosyal medyadan hakaret'e yeni kriter: Dosya 8 yıl açık kalacak - Gündem'e-Hakaret'te 8 yıl boyunca 'daimî arama' yapılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...