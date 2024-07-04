Tetikçinin avukatından şok suçlama: Sinan Ateş’i vuran yanındaki arkadaşıydı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tetikçi Eray Özyağcı’nın avukatı Zeynettin Aktürk, kamera kaydı ve otopsi raporuna göre Sinan Ateş’i arkadaşı Selman Bozkurt’un vurduğunu iddia etti. Müvekkilini savunurken de “Öldürmek istese bir metreden ayağına değil başına ateş eder” dedi.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya dün devam edildi. Sanık avukatları Sinan Ateş’i çatışma sırasında arkadaşlarının öldürdüğünü öne sürdü.
"ÖLDÜRMEK İSTESE BAŞINA ATEŞ EDERDİ"
Tetikçi Eray Özyağcı’nın avukatı Zeynettin Aktürk, Ateş’i müvekkilinin öldürmediğini savunarak “Özyağcı’nın vuruş açısı çok açık. Bir metre mesafeden ateş ediyor. Öldürme niyeti olsaydı ayaklarını değil, başını hedef alırdı. Sinan Ateş’i, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt öldürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve otopsi raporu da bunu gösteriyor” dedi. Duruşmaya bugün devam edilecek.
Selman Bozkurt çatışmada omzundan yaralanmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi