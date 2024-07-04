Tetikçinin avukatından şok suçlama: Sinan Ateş’i vuran yanındaki arkadaşıydı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 06:09 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 06:20 - Güncelleme:

Sinan Ateş, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tetikçi Eray Özyağcı’nın avukatı Zeynettin Aktürk, kamera kaydı ve otopsi raporuna göre Sinan Ateş’i arkadaşı Selman Bozkurt’un vurduğunu iddia etti. Müvekkilini savunurken de “Öldürmek istese bir metreden ayağına değil başına ateş eder” dedi.