TFF seçimlerini kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
TFF Olağan Mali ve seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara'da düzenlendi. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gerçekleşen seçimi kimin kazandığı belli oldu. Yeni TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık seçimleri bugün (18 Temmuz Perşembe) düzenlendi.
Üyeler, 18 Temmuz tarihinde yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanı seçmek üzere toplandı.
Ankara'da bulunan JW Marriot Hotel'de yapılan seçimde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarıştı.
TFF BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?
İki aday arasında gerçekleşen seçimi oy çoğunluğu ile İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı.
TFF BAŞKANI KİM OLDU?
Seçimleri kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu yeni federasyon başkanı oldu.
İbrahim Hacıosmanoğlu 2027 yılının Haziran ayına kadar görev yapacak.
SERVET YARDIMCI TFF BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE NEDEN YOKTU?
10 Temmuz'da adaylık başvurusu kabul edilen Servet Yardımcı, 11 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada geri çekildiğini belirtmişti.
TFF BAŞKANLIK SEÇİLMLERİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nun gerçekleştirilebilmesi için 362 delegeden 161'inin katılması gerekiyordu.
18 Temmuz tarihinde yapılan seçimlerde yeterli çoğunluk sağlandı ve 261 delege katıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi