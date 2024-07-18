TFF seçimlerini kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2024 17:38 - Güncelleme: 18 Temmuz 2024 18:49 - Güncelleme:

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TFF Olağan Mali ve seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara'da düzenlendi. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gerçekleşen seçimi kimin kazandığı belli oldu. Yeni TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.