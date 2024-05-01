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‘Tık’ delisi öğretmene kim dur diyecek? Bunların derdi çocuklar ya da eğitim değil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Tık’ delisi öğretmene kim dur diyecek? Bunların derdi çocuklar ya da eğitim değil

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dilan Polatlı ve kelepçeli sözde 23 Nisan etkinliğinden sonra Tokat’ta öğretmenleri, erkek öğrencilere etek giydirip peçe takarak dans ettirdi. Eğitimci Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş “Bu öğretmenler takipçi ve reklam peşinde” dedi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Öğretmen atamalarında mülakat tartışmasının sürdüğü şu günlerde okullardan tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

‘Tık’ delisi öğretmene kim dur diyecek? Bunların derdi çocuklar ya da eğitim değil - 1. Resim

Tokat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak oynadı. Konuyla ilgili okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

‘Tık’ delisi öğretmene kim dur diyecek? Bunların derdi çocuklar ya da eğitim değil - 2. Resim

Önceki gün de Karaman’da, tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polatlı 23 Nisan gösterisi yapılmıştı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından bakanlık müfettiş göndermişti. 

"ŞARLATAN ÖĞRETMENLERE NEŞTERİ VURUN"

Peş peşe yaşanan tören rezaletlerini değerlendiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş “Şarlatan fenomen öğretmenlere artık neşteri vurun” dedi. Yusuf Kızıltaş şunları söyledi: 23 Nisan etkinlikleri, fenomen öğretmenlerin rezaletlerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Madem TikTok’un kapatılması için MHP’nin çalışması var o zaman aynı hassasiyete bu rezaletlerin önüne geçecek tedbirlerin de eklenmesini diliyoruz. Çocuklarımızı kendi çıkarları için kullanan şarlatan fenomen öğretmenlere artık neşteri vurun. Bunların derdi çocuklar ya da eğitim değil. Velileri istismar eden, çocukların şiveleriyle alay eden, sınıfları podyuma çeviren, öğretmenliğin itibarını ayaklar altına, yozlaşmaya ve çürümeye çanak tutan istismarcılara dur denilmeli. Bu mesele gündem olmaktan çıkmalı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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