Haberler > Gündem > TİM Başkan Mustafa Gültepe'nin evi arandı mı? Valilik'ten açıklama geldi

TİM Başkan Mustafa Gültepe'nin evi arandı mı? Valilik'ten açıklama geldi

- Güncelleme:
TİM Başkan Mustafa Gültepe&#039;nin evi arandı mı? Valilik&#039;ten açıklama geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece’deki villasına jandarma tarafından baskın yapıldığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada evin Gültepe'nin eşine ait olduğu ve kendisinin soruşturmayla herhangi bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldığı öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında baskın yapılan evin Gültepe'nin eşine ait olduğu, soruşturmanın kendisiyle bir ilgisi bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.09.2025 Salı günü jandarma ekiplerimize, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulmuştur.

Jandarma ekiplerimiz ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yapmıştır. Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır.

TİM Başkan Sayın Mustafa Gültepe’nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TİM Başkan Mustafa Gültepe'nin evi arandı mı? Valilik'ten açıklama geldi - 1. Resim

MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR?

Mustafa Gültepe, 1968 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde dünyaya geldi. 1990'da Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını 1997'de tamamladı.

Profesyonel iş yaşamına 1992 yılında Taha Tekstil'de başladı. 1994'te Taha Tekstil bünyesinde Talu Tekstil'in kuruluşunda görev aldı. Halen Talu Tekstil'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanlığı görevine devam ediyor.

Gültepe, 33 yıllık iş hayatında mesleki kurum ve kuruluşlarda da önemli sorumluluklar üstlendi. 2017-2021 yılları arasında Sakarya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.

2010 yılında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu'na girdi. Nisan 2018'de İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığına, Haziran 2022'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığına seçildi.

Mustafa Gültepe, İHKİB ve TİM'deki görevlerinin yanı sıra DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İGE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türk Ticaret Bankası Başkan Vekilliği ve KOSGEB İcra Komitesi Üyeliğini de yürütüyor. Evli ve üç çocuk babası olan Gültepe, iyi derecede İngilizce biliyor.

