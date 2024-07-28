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Tımarhanelikler!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tımarhanelikler!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç yazdı...

Mevzuya ‘köpekler de Allah’ın yarattığı bir canlı. Durduk yere öldürülmesinler’ hassasiyetiyle yaklaşana sözüm yok, -ki zaten böyle bir şeye vicdanı olanın rıza göstermesi beklenmez.

 

Nitekim hiç kimse “Gözünüzün gördüğü bütün hayvanları öldürün” demiyor.
 

Vatandaşın sadece ‘sokakları güvenli hâle getirin’ talebi var…
 

Hükûmetin Meclis’e getirdiği düzenleme de bunu karşılamayı öngörüyor.
 

Bu da keyif için yapılmıyor…
 

Sadece son iki yılda kadın, çocuk, 47 vatandaşımız sokaklardaki başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmiş.
 

Kuduz ve köpeklerin yol açtığı kazalarda ölenler de buna dâhil.
 

Bunların dışında bir de ölümden dönenler var.
 

Yine son iki yılda 4.269 köpek saldırısı meydana gelmiş.
 

Şu rezalet tabloya rağmen birileri diyor ki ‘sokaklardaki köpeklere asla dokunmayın.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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