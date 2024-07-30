Tırdan fırlayan teker Rukiye Berra Erarslan'ın ölümüne neden oldu! Görüntüler ortaya çıktı

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi’nde 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan, tırdan fırlayan tekerin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da tırdan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza, 25 Temmuz tarihinde Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi’nde meydana gelmişti.

M.Ç. idaresindeki tırın fırlayan tekeri köprüden düşerek, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan’a, ardından da bir servis minibüsüne çarpmıştı.

Tekerin çarpması sonucu Erarslan hayatını kaybetmişti. Tekerin genç kıza çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.