Tokat'ta otluk alana düşen havai fişek yangın çıkardı! Alevler evlere sıçramadan söndürüldü
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta dün gece yürekler ağza geldi. Havai fişeğin otluk alana düşmesi sonucu çıkan yangın hızla yayıldı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, alevler yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, 23.30 sıralarında Hac Dağı'nda başladı. İddiaya göre havaya fırlatılan havai fişek Hac Dağı eteğindeki otluk alana düşerek yangına neden oldu.
Alevler kısa sürede büyüdü.
Şehir merkezinden ateşi gören vatandaşlar durumu Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu alevler evlere sıçramadan söndürüldü.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı