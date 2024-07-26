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Tokat'ta otluk alana düşen havai fişek yangın çıkardı! Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tokat&#039;ta otluk alana düşen havai fişek yangın çıkardı! Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta dün gece yürekler ağza geldi. Havai fişeğin otluk alana düşmesi sonucu çıkan yangın hızla yayıldı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, alevler yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, 23.30 sıralarında Hac Dağı'nda başladı. İddiaya göre havaya fırlatılan havai fişek Hac Dağı eteğindeki otluk alana düşerek yangına neden oldu.

Tokat'ta otluk alana düşen havai fişek yangın çıkardı! Alevler evlere sıçramadan söndürüldü - 1. Resim

Alevler kısa sürede büyüdü.

Tokat'ta otluk alana düşen havai fişek yangın çıkardı! Alevler evlere sıçramadan söndürüldü - 2. Resim

Şehir merkezinden ateşi gören vatandaşlar durumu Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tokat'ta otluk alana düşen havai fişek yangın çıkardı! Alevler evlere sıçramadan söndürüldü - 3. Resim

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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