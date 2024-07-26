Tokat'ta otluk alana düşen havai fişek yangın çıkardı! Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

Tokat'ta dün gece yürekler ağza geldi. Havai fişeğin otluk alana düşmesi sonucu çıkan yangın hızla yayıldı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, alevler yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, 23.30 sıralarında Hac Dağı'nda başladı. İddiaya göre havaya fırlatılan havai fişek Hac Dağı eteğindeki otluk alana düşerek yangına neden oldu.

Alevler kısa sürede büyüdü.

Şehir merkezinden ateşi gören vatandaşlar durumu Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu alevler evlere sıçramadan söndürüldü.