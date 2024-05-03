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Torunu ile birlikte yaşayan 92 yaşındaki kadın 5. kattan düşerek öldü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Torunu ile birlikte yaşayan 92 yaşındaki kadın 5. kattan düşerek öldü!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’de torunu ile birlikte yaşayan 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak’ta bulunan apartmanda yaşandı. 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak 5. katta bulunan evlerinin balkonundan düştü.

Torunu ile birlikte yaşayan 92 yaşındaki kadın 5. kattan düşerek öldü! - 1. Resim

Talihsiz kadın beton zemine çakılırken sesi duyan mahalleli gördükleri karşısında şoke oldu. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlıkçılar ağır yaralanan yaşlı kadını hastaneye götürdü. Altıparmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının torunuyla yaşadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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