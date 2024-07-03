Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tüfekle haraç kesmeye gitti, meydan dayağı yedi! Polis gelen kadar üstüne oturdular...

Tüfekle haraç kesmeye gitti, meydan dayağı yedi! Polis gelen kadar üstüne oturdular...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haraç, Aile Içi Şiddet, Polis Soruşturması, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da sıcak saatler yaşandı. Elinde tüfekle akrabasının kapısına dayanan O.İ. haraç istedi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü, yumruklar havada uçuştu. Haraç kesmek isterken meydan dayağı yiyen adam polis ekipleri gelene kadar böyle zapt edildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5330 Sokak'ta yaşandı.  O.İ. (41) isimli şahıs gece yarısı akrabası C.İ.’yi arayarak haraç almaya geldiğini söyledi.

MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Yanına tüfek ve satır alan zanlı arabasına atlayarak akrabasının evinin kapısına dayandı. O.İ. haracını almak için C.İ.’yi aşağıya çağırdı. Oğlu S.İ. (29) ile sokağa inen adam akrabasına saldırdı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü, haraç kesmek isteyen adam mahalliden dayak yedi. 

Tüfekle haraç kesmeye gitti, meydan dayağı yedi! Polis gelen kadar üstüne oturdular... - 1. Resim

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içinde kalan O.İ. ağır yaralanırken kavgayı görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

Tüfekle haraç kesmeye gitti, meydan dayağı yedi! Polis gelen kadar üstüne oturdular... - 2. Resim

POLİSİ GÖRÜNCE ÜSTÜNDEN KALKTI

Polis ekipleri gelene kadar O.İ.’nin kaçmaması için kollarını tutup üzerine oturan  öfkeli adam, O.İ.'ye  “Akıllı oluyorsun. Bir daha af olmaz. Onu da sana söyleyeyim, Akıllı ol oğlum” deyip şahsı “Alın abi” diyerek ekiplere teslim etti.

Tüfekle haraç kesmeye gitti, meydan dayağı yedi! Polis gelen kadar üstüne oturdular... - 3. Resim

HASTANEYE KALDIRILAN ADAMIN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa bindirilen O.İ. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tüfekle haraç kesmeye gitti, meydan dayağı yedi! Polis gelen kadar üstüne oturdular... - 4. Resim

Şahsın baskına geldiği araçta arama yapan polis ekipleri bir adet tüfek ve bir adet satır ele geçirdi. O.İ.’nin dün gündüz de baba ve oğulun dükkanına gidip silah çektiği, haraç istediği ve bu nedenle baba ve oğlun da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili baba ve oğul gözaltına alınırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görevden alınan isimler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görevden alınan isimler... - GündemErdoğan imzaladı, görevden alındılar!Silivri'de feci kaza! Araba bariyerlere daldı, ölü ve yaralı var - GündemAraba bariyerlere daldı, ölü ve yaralı varİstanbul'da sıcak saatler! 4 katlı bina cayır cayır yandı, vatandaş canını zor kurtardı - Gündemİstanbul'da sıcak saatler! 4 katlı bina cayır cayır yandı, vatandaş canını zor kurtardıSinan Ateş davasına katılma talebi reddedilen MHP’den mahkemeye tepki! - GündemMHP’den mahkemeye tepki!Komplonun şifresi MESED! MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var - GündemMİT sahada, provokasyonun arkasında PKK varErdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti: "Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" - GündemErdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Sonraki Haber Yükleniyor...