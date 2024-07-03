Tüfekle haraç kesmeye gitti, meydan dayağı yedi! Polis gelen kadar üstüne oturdular...

Aksaray’da sıcak saatler yaşandı. Elinde tüfekle akrabasının kapısına dayanan O.İ. haraç istedi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü, yumruklar havada uçuştu. Haraç kesmek isterken meydan dayağı yiyen adam polis ekipleri gelene kadar böyle zapt edildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5330 Sokak'ta yaşandı. O.İ. (41) isimli şahıs gece yarısı akrabası C.İ.’yi arayarak haraç almaya geldiğini söyledi.

MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Yanına tüfek ve satır alan zanlı arabasına atlayarak akrabasının evinin kapısına dayandı. O.İ. haracını almak için C.İ.’yi aşağıya çağırdı. Oğlu S.İ. (29) ile sokağa inen adam akrabasına saldırdı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü, haraç kesmek isteyen adam mahalliden dayak yedi.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içinde kalan O.İ. ağır yaralanırken kavgayı görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

POLİSİ GÖRÜNCE ÜSTÜNDEN KALKTI

Polis ekipleri gelene kadar O.İ.’nin kaçmaması için kollarını tutup üzerine oturan öfkeli adam, O.İ.'ye “Akıllı oluyorsun. Bir daha af olmaz. Onu da sana söyleyeyim, Akıllı ol oğlum” deyip şahsı “Alın abi” diyerek ekiplere teslim etti.

HASTANEYE KALDIRILAN ADAMIN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa bindirilen O.İ. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şahsın baskına geldiği araçta arama yapan polis ekipleri bir adet tüfek ve bir adet satır ele geçirdi. O.İ.’nin dün gündüz de baba ve oğulun dükkanına gidip silah çektiği, haraç istediği ve bu nedenle baba ve oğlun da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili baba ve oğul gözaltına alınırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.