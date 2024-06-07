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Tunceli onun için seferber olmuştu, ormanda cesedi bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tunceli onun için seferber olmuştu, ormanda cesedi bulundu!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin, cansız bedenine ulaşıldı.

Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız’dan haber alınamaması üzerine çalışma başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri de destek verdi.

ORMANDA CESEDİ BULUNDU

Gece boyunca zorlu arazide görev yapan ekipler, ormanlık alanda Yıldız’ın cansız bedenini buldu.

Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

Yıldız’ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği sanılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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