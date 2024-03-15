Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? İşte Erdoğan'ın masasındaki son Ankara anketi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da anketlerde önde olduklarını açıkladı. Şahin, "Rehavet olmaması için şu kadar puan oldu demeyeceğim. Ankara'da öndeyiz ama ayağımızı gazdan çekmiyoruz, son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"KURUM KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin son çalışmaları ve gelişmeleri değerlendiren Şahin, "Murat Kurum kararlılıkla devam ediyor. İstanbullu seçmenlerin bunu gördüklerini ve sandıkta da bunu bu şekilde göreceklerini düşünüyorum." dedi.

Şahin ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mart'ta İstanbul'da miting yapacağını açıkladı.

"ANKARA'DA ÖNDEYİZ"

Ankara'daki çalışmaları da aktaran Şahin, Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti. Anketlerde de önde olduğunu söyleyen Şahin şöyle devam etti: "Siyasi zaferle bu seçimden çıkacağımızı düşünüyoruz. Anketler Kılıçdaroğlu'nun da yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını kazanacağını söylüyor. Hala ne yüzle konuşarak bu sonuçları paylaşıyorlar, "Ankara'da seçimler bitti" gibi hezeyanlarda bulunuyorlar anlamıyorum.

18 Ocak'ta Altınok'un açıklanmasıyla birlikte yaptığımız anketlerde durumun başabaş geldiğini gördük. Çok hızlı yol katettik, rehavet olmaması için şu kadar puan oldu demeyeceğim. Ankara'da öndeyiz ama ayağımızı gazdan çekmiyoruz, son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz."