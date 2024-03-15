Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? İşte Erdoğan'ın masasındaki son Ankara anketi

Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? İşte Erdoğan'ın masasındaki son Ankara anketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? İşte Erdoğan&#039;ın masasındaki son Ankara anketi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da anketlerde önde olduklarını açıkladı. Şahin, "Rehavet olmaması için şu kadar puan oldu demeyeceğim. Ankara'da öndeyiz ama ayağımızı gazdan çekmiyoruz, son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"KURUM KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin son çalışmaları ve gelişmeleri değerlendiren Şahin, "Murat Kurum kararlılıkla devam ediyor. İstanbullu seçmenlerin bunu gördüklerini ve sandıkta da bunu bu şekilde göreceklerini düşünüyorum." dedi.

Şahin ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mart'ta İstanbul'da miting yapacağını açıkladı.

"ANKARA'DA ÖNDEYİZ"

Ankara'daki çalışmaları da aktaran Şahin, Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti. Anketlerde de önde olduğunu söyleyen Şahin şöyle devam etti: "Siyasi zaferle bu seçimden çıkacağımızı düşünüyoruz. Anketler Kılıçdaroğlu'nun da yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını kazanacağını söylüyor. Hala ne yüzle konuşarak bu sonuçları paylaşıyorlar, "Ankara'da seçimler bitti" gibi hezeyanlarda bulunuyorlar anlamıyorum.

18 Ocak'ta Altınok'un açıklanmasıyla birlikte yaptığımız anketlerde durumun başabaş geldiğini gördük. Çok hızlı yol katettik, rehavet olmaması için şu kadar puan oldu demeyeceğim. Ankara'da öndeyiz ama ayağımızı gazdan çekmiyoruz, son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MTA, deprem haritasını güncelledi: İşte altından fay geçen iller - GündemMTA, deprem haritasını güncellediAç kalan anne ayı camları kırıp güvenlik kulübesine girdi - GündemAç kalan anne ayı camları kırıp güvenlik kulübesine girdiİzmir'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde - GündemDumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde9 milyonluk vurgun! Koltuk değnekli dolandırıcı tapuda suçüstü yakalandı - Gündem9 milyonluk vurgun! Tapuda suçüstü yakalandılarİstanbul yolunda 700 kilo at ve eşek eti yakalanmıştı! Mide bulandıran itiraf geldi - GündemRamazanda sucuk yapıp piyasaya süreceklerdi100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı - GündemSaklandığı yer görenleri şaşkına çevirdiBakan Güler Irak ziyareti sonrası Hakkari sınırında - GündemBakan Güler Irak ziyareti sonrası Hakkari sınırındaBağcılar'da sıcak saatler! Polis rehin alınan adamı operasyonla kurtardı - GündemBağcılar'da sıcak saatler! Polis rehin alınan adamı operasyonla kurtardıFabrikada üzerine demir plaka devrilen işçi hayatını kaybetti - GündemFabrikada üzerine demir plaka devrilen işçi öldüCinayet zanlısı olarak yurt dışına kaçtı, damat olarak döndü: Bir gün olsun tutuklanmadı - GündemCinayet zanlısı olarak kaçtı, damat olarak döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...