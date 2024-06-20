Turistleri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde turistleri taşıyan minibüs, iş makinesi yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Turistlerin Türkiye'deki uğrak noktalarından olan Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ürgüp-Nevşehir karayolu Üçgüzeller mevkiinde turistleri taşıyan M.K. idaresindeki minibüs, iş makinesi yüklü M.A.Ö. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ise kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan minibüsteki yerli ve yabancı turistlerin ATV turuna katıldıktan sonra otellerine dönmekte olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.