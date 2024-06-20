Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Turistleri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Turistleri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde turistleri taşıyan minibüs, iş makinesi yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Turistlerin Türkiye'deki uğrak noktalarından olan Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ürgüp-Nevşehir karayolu Üçgüzeller mevkiinde turistleri taşıyan M.K. idaresindeki minibüs, iş makinesi yüklü M.A.Ö. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ise kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan minibüsteki yerli ve yabancı turistlerin ATV turuna katıldıktan sonra otellerine dönmekte olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turistleri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UEFA'yı resmen tehdit ettiler! "Gereğini yapın yoksa EURO 2024'ten çekiliriz"İzmir Gaziemir'de yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Fırtınanın yıktığı cami minaresi evin üstüne devrildi - GündemFırtınanın yıktığı cami minaresi evin üstüne devrildiMevlit yemeği hastanelik etti! 17 kişide zehirlenme şüphesi - GündemMevlit yemeği hastanelik etti! 17 kişide zehirlenme şüphesiABD'de yakalanmıştı! Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme - GündemTimur Cihantimur hakkında yeni gelişmeİzmir Gaziemir'de yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Gündemİzmir Gaziemir'de yangın! Ekipler müdahale ediyorKahvaltı yaparken faciayı yaşamıştı! Acı haberi belediye başkanı verdi - GündemKahvaltı yaparken faciayı yaşamıştı! Acı haberi belediye başkanı verdiŞırnak'ta 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi - GündemŞırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...