Malatya’da traktör devrildi: Sürücüsü feci şekilde can verdi
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Malatya’nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmak Mahallesi’nde meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
Edinilen bilgilere göre, Kaya Güleç (59) idaresindeki 44 AEE 575 plakalı traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Ü.G. yaralandı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Yaralılar Ü.G. ilçe devlet hastanesine sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastane de tedavi altına alınan yaralı sürücü Kaya Güleç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı