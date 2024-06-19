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Malatya’da traktör devrildi: Sürücüsü feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya’da traktör devrildi: Sürücüsü feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmak Mahallesi’nde meydana geldi. 

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kaya Güleç (59) idaresindeki 44 AEE 575 plakalı traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Ü.G. yaralandı.

Malatya’da traktör devrildi: Sürücüsü feci şekilde can verdi - 1. Resim

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Yaralılar Ü.G. ilçe devlet hastanesine sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastane de tedavi altına alınan yaralı sürücü Kaya Güleç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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