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İzmir'de feci kaza! Kullandığı traktörün altında can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de feci kaza! Kullandığı traktörün altında can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

56 yaşındaki Kadir Siner kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Feci kazada traktör ters döndü, altında kalan sürücü ise hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir Tire’ye bağlı Akçaşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Traktörle hareket halinde olan Kadir Siner direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan traktör şarampole devrilerek ters döndü.

İzmir'de feci kaza! Kullandığı traktörün altında can verdi - 1. Resim

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Siner, bulunduğu yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Siner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de feci kaza! Kullandığı traktörün altında can verdi - 2. Resim

Fotoğraftaki Kadir Siner

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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