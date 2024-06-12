İzmir'de feci kaza! Kullandığı traktörün altında can verdi
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
56 yaşındaki Kadir Siner kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Feci kazada traktör ters döndü, altında kalan sürücü ise hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir Tire’ye bağlı Akçaşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Traktörle hareket halinde olan Kadir Siner direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan traktör şarampole devrilerek ters döndü.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Siner, bulunduğu yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Siner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraftaki Kadir Siner
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı