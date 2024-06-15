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Traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Küre ilçesine bağlı Sipahiler köyünde ikamet eden Selahattin Börekçi (56), tarlada traktör ile çalışırken traktör kontrolden çıktı. Devrilen traktörün altında kalan Selahattin Börekçi, hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Selahattin Börekçi’nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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