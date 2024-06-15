Kızını ve torununu katleden adamın ifadesi ortaya çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eskişehir’de sokak ortasında kızını ve 7 yaşındaki torununu öldüren adam tutuklandı. Şahıs ifadesinde cinayetleri hatırlamadığını belirterek, "Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesiyle beni barıştırmasını istedim. Kabul etmeyince ben de korkutmak için çıkarttığım silahımı ateşledim." dedi.
Eskişehir’de iki gün önce Emek Mahallesi Yanartaş Sokak’ta meydana gelen olayda, Osmaniye’den Eskişehir’e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş’ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.
TUTUKLANDI
Boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir’e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri K., Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Osman Nuri K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYET ANINI ANLATTI
Tutuklanan dedenin mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olayı anlatan Osman Nuri K., “Arabada bulunan kızımın yanına gittim. Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesiyle beni barıştırmasını istedim. Kızım bunu kabul etmedi. Ben de korkutmak için çıkarttığım silahımı ateşledim. O andan sonrasını hatırlamıyorum.” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı