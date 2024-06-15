Kızını ve torununu katleden adamın ifadesi ortaya çıktı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2024 11:50 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme:

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Eskişehir’de sokak ortasında kızını ve 7 yaşındaki torununu öldüren adam tutuklandı. Şahıs ifadesinde cinayetleri hatırlamadığını belirterek, "Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesiyle beni barıştırmasını istedim. Kabul etmeyince ben de korkutmak için çıkarttığım silahımı ateşledim." dedi.