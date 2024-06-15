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Bayram temizliği yapan kadın, camdan düşerek hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bayram temizliği yaparken camdan düşen kadın hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kadının yakınları sinir krizi geçirdi, düştüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5.Yüce Sokak üzerinde oturan 58 yaşındaki Gülnaz Güler bayram temizliği yapmak için sabah camları silmek istedi.

DENGESİNİ KAYBEDİĞ AŞAĞI DÜŞTÜ

Cama çıkan Güler bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Olayı gören komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri birinci kattan düşen Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KOCASI DA 6 AY ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Acı haberi alan kızı ise eve geldiği esnada baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kızı gözyaşlarına boğulurken, talihsiz kaza anı ise kameraya anbean yansıdı. Öte yandan, 2 çocuk annesi Güler’in eşi Mehmet Güler’in de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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