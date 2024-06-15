Sıcaklık 5 derece düşüyor! Sarı kodlu uyarı verildi, bu bölgelerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Bartın için sarı kodlu uyarı verirken Karadeniz'de sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı öngörülüyor. Marmara ve Akdeniz'in bir bölümü ile Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugüne ilişkin yayınlanan hava durumu raporunda, sıcaklıkların iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat. Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SARI KOD NEDİR?

Öte yandan Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Bartın için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.