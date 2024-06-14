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Denizli 10 saattir yanıyor! Facianın görüntüleri yürek sızlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Babadağ ilçesindeki yangın felaketi havadan görüntülendi. 10 saattir devam eden ve yüzlerce kişiyi evinden eden orman yangınına müdahale sürerken alevlerin arasında kalan sürünün görüntüsü yürekleri sızlattı.

Sıcaklıkların artmasıyla yangın haberleri de peş peşe geliyor. Bugün Kastamonu, Aydın, Amasya, Muğla ve Burdur'da bazı noktalar alevlere teslim oldu. 

Bugünün en korkutan yangını ise Denizli'de meydana geldi. 

Denizli 10 saattir yanıyor! Facianın görüntüleri yürek sızlattı - 1. Resim

Orman yangınında, onlarca hayvan telef oldu. Alevlerin arasında kalan sürünün görüntüsü yürekleri sızlattı.

YILDIRIM ORMANLARI KÜLE ÇEVİRDİ

Denizli’de bugün öğle saatlerinde Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerinde, Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi, Kale ilçesi Köprübaşı mevkii, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu, Çal’a bağlı Akkent, Acıpayam’a bağlı Kelekçi, Honaz’a bağlı Kocadere ve Pamukkale’ye bağlı Kınıklı mahallelerinde ise henüz belirlenemeyen nedenlerle orman yangınları çıktı.

BABADAĞ VE KALE'DE TEHLİKE SÜRÜYOR

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre illerden de gelen takviye ekiplerin müdahale ettiği yangınlardan Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale ve Tavas’taki yangınlar kontrol altına alındı.

Denizli 10 saattir yanıyor! Facianın görüntüleri yürek sızlattı - 2. Resim

Bu 5 ilçede soğutma çalışmaları devam ederken, Babadağ ve Kale'deki yangınlara ise karadan çok sayıda ekiple müdahale devam ediliyor.

BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra arama ve kurtarma ekipleri de sevk edildi.

Babadağ’a bağlı Mollaahmetler Mahallesi’nin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangınların en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Denizli 10 saattir yanıyor! Facianın görüntüleri yürek sızlattı - 3. Resim

Havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin cansiparane mücadelesi sürüyor.

Yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü yangın dron ile havadan görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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