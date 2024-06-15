CHP'li Gökhan Günaydın'ın "İstersek İyi Partili 10 vekil bize geçer" sözleri ortalığı karıştırdı

Altılı masanın ortakları, köprüleri tamamen attı. Günaydın'ın çıkışına cevap İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'dan geldi: Bu açıklama ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Kınıyoruz.

Seçim sonrası art arda istifaların yaşandığı İyi Parti'nin, TBMM'de 35 sandalyesi kaldı. İstifalar ve partideki kan kaybı gündemden düşmezken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

"DERDİMİZ SKOR DEĞİL"

TV100 ekranlarında açıklamalarda bulunan Günaydın "Biz istesek İyi Parti’den en az 10 milletvekili CHP’ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ ŞIMARIKLIK"

Bu sözler yankı uyandırırken İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Günaydın'ın sözlerini kınadı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kavuncu, "CHP'nin bir grup başkanvekilinin yaptığı 'İstesek İyi Parti'den en az 10 vekil CHP’ye gelir ama biz skor peşinde değiliz' açıklaması ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Millet iradesini siyasi bir şımarıklığa yormak en başta o iradeye zarar vermek anlamına gelir. Türkiye yıllardır kibirden, egodan ve nobranlıktan çekerken aynı alışkanlığın burada da görülmesi endişe vericidir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum." dedi.