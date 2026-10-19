Türk polisinden yürek ısıtan hareket! Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralanan genci yağmurdan korumak için başında şemsiye tutan Trafik Polisi Şerife Nur Can’a teşekkür etti. Çiftçi, polisin duyarlı davranışını “şefkat şemsiyesi” sözleriyle anlattı.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yaralı bir gencin başında şemsiye tutarak sağlık ekiplerini bekleyen Trafik Polisi Şerife Nur Can’ın davranışını takdir etti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya eklediği mesajda, Türk polisinin yalnızca güvenlik ve asayişi sağlamakla kalmadığını, zor durumda kalan vatandaşlara da yardım eli uzattığını vurguladı.

Polis memuru Şerife Nur Can’ın yağmur altında bekleyen yaralı genci ıslanmaktan korumasına dikkat çeken Çiftçi, Türk polisinin şefkat, merhamet ve iyiliğin simgesi olduğunu belirtti.

"SADECE ASAYİŞİ SAĞLAMAKLA KALMAZ..."

Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim polisimiz sadece trafiği düzenlemek veya asayişi sağlamakla kalmaz; zorda kalanın, yardıma ihtiyacı olanın üzerine gerilen bir şefkat şemsiyesi olur. Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşır.”

Polis memuru Şerife Nur Can’ı duyarlı ve insani yaklaşımından dolayı tebrik eden Çiftçi, şahsı ve millet adına kendisine teşekkür etti. Bakan Çiftçi, mesajını güvenlik güçleri için iyi dileklerini ileterek tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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