Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Türk polisinden yürek ısıtan hareket! Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralanan genci yağmurdan korumak için başında şemsiye tutan Trafik Polisi Şerife Nur Can’a teşekkür etti. Çiftçi, polisin duyarlı davranışını “şefkat şemsiyesi” sözleriyle anlattı.

Kaydet
|

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yaralı bir gencin başında şemsiye tutarak sağlık ekiplerini bekleyen Trafik Polisi Şerife Nur Can’ın davranışını takdir etti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya eklediği mesajda, Türk polisinin yalnızca güvenlik ve asayişi sağlamakla kalmadığını, zor durumda kalan vatandaşlara da yardım eli uzattığını vurguladı.

Polis memuru Şerife Nur Can’ın yağmur altında bekleyen yaralı genci ıslanmaktan korumasına dikkat çeken Çiftçi, Türk polisinin şefkat, merhamet ve iyiliğin simgesi olduğunu belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Minik Zeynep Sakarya
GÜNDEM

Minik Zeynep Sakarya'daki dere taşkınından böyle kurtarıldı! Bakan Çiftçi o anları paylaştı

"SADECE ASAYİŞİ SAĞLAMAKLA KALMAZ..."

Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim polisimiz sadece trafiği düzenlemek veya asayişi sağlamakla kalmaz; zorda kalanın, yardıma ihtiyacı olanın üzerine gerilen bir şefkat şemsiyesi olur. Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşır.”

Polis memuru Şerife Nur Can’ı duyarlı ve insani yaklaşımından dolayı tebrik eden Çiftçi, şahsı ve millet adına kendisine teşekkür etti. Bakan Çiftçi, mesajını güvenlik güçleri için iyi dileklerini ileterek tamamladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.