Minik Zeynep Sakarya'daki dere taşkınından böyle kurtarıldı! Bakan Çiftçi o anları paylaştı

Sağanak yağış sonrası dere taşkınının yaşandığı Sakarya'da aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtarıldı. 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarıldığı anları paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı" dedi. AFAD personelinin kurtarma operasyonu sırasında bebeği uyanmaması için kucağında sallama ise dikkatlerden kaçmadı.

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Sakarya'da çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle sel suları Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına, köprünün yıkılmasına neden oldu.

Dere kenarındaki bungalovda mahsur kalan ailenin yardımına, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri yetişti.

Aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişi halat düzeneğiyle kurtarıldı.

Minik Zeynep Sakaryadaki dere taşkınından böyle kurtarıldı! Bakan Çiftçi o anları paylaştı

BAKAN ÇİFTÇİ: SEN UYU ZEYNEP KIZIM, BİZ BURADAYIZ

Minik Zeynep'in kurtarılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki; AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı" açıklamasında bulundu.

Bakan Çiftçi, mesajında Zeynep bebeğe seslenerek şu ifadelere yer verdi:

Zeynep kızım…

Sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın.

Ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım…

Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir.

Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Cenâb-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin.

Minik Zeynep Sakaryadaki dere taşkınından böyle kurtarıldı! Bakan Çiftçi o anları paylaştı

AFAD PERSONELİ, O ANLARI ANLATTI

Kurtarma esnasında uykusundan uyanan bebeği tekrar sallayarak uyutmaya çalışan AFAD personeli ile diğer görevliler, o anları anlattı.

"ANNENİN BEBEĞE SARILMASI PAHA BİÇİLMEZ DUYGUYDU"

Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) sorumlu ekip amiri Murat Ergül, AA muhabirine, kurtarma operasyonunda önce çocukların annelerini güvenli alana tahliye ettiklerini söyledi.

Daha sonra emniyet noktalarını değiştirdiklerini belirten Ergül, "5 yaşındaki Ayaz isimli çocuğumuz çok korkuyordu, onu sakinleştirmemiz gerekiyordu. Ona kendi çocuğumdan bahsettim, karşıya nasıl geçileceğini soruyordu. 'Süpermen olabiliriz' diyerek hatta yumruğum hep ileri doğru göstererek Süpermen gibi onu sakinleştirerek karşıya geçirdik. Sonra bebeğimize sıra geldi. Bebeğimizi sisteme (halat) bağladığımda uyuyordu, biraz uykusundan uyandırmış olduk. Ağlamaya başladı, onu pışpışlayarak tekrar uykuya daldırdık. Bu da bize mutluluk verdi, hatta gülümsetti bizi. En çok mutluluk duyduğum, tekrar onu uyutmak oldu." diye konuştu.

Minik Zeynep Sakaryadaki dere taşkınından böyle kurtarıldı! Bakan Çiftçi o anları paylaştı

Ergül, annenin bebeğe sarılmasının paha biçilmez duygu olduğunu dile getirerek, "Bize çok teşekkür ve dua ettiler. Operasyonu başarıyla tamamladık. Gerçekten zor durumdu. Bebeği bağlayabileceğimiz fazla sistem ve aparatın olmadığı bilinmekteydi. Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda onu sisteme bağladık ve sorumluluk aldık. Bu sorumluluk sonucunda operasyonu başarılı şekilde tamamlamış olmamızdan mutluluk ve gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Sakarya AFAD Arama Kurtarma birim amiri Muhammet Şanlı da günlerdir yoğun çalıştıklarını, mahsur kalan birçok kişiyi kurtardıklarını anlatarak, "Bebeğin kurtarıldığı operasyon, ciddi koordinasyon ve planlama gerektiriyordu. Planladık ve ekiplerimizle vatandaşlarımıza ulaştık. Sağ salim evlerine ulaştılar." dedi.

Minik Zeynep Sakaryadaki dere taşkınından böyle kurtarıldı! Bakan Çiftçi o anları paylaştı

"OPERASYONUN EN KRİTİK NOKTASI BEBEĞİN TAHLİYESİYDİ"

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Alihan Yazıcı ise kurtarma operasyonunun planladıkları gibi gittiğini ancak birkaç aksilik yaşadıklarını dile getirdi.

Kurdukları ana emniyet noktasının elektrik direği olduğunu, sel sularının yükselmesiyle direğin altının oyulmaya başlanmasıyla ikinci bir ana emniyet noktası oluşturduklarını ve tahliyeyi ilk 2 kişiden sonra farklı yere almak zorunda kaldıklarını anlatan Yazıcı, "Acele etmemiz gerekiyordu, sel suları sürekli yükseliyordu. Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi. O yüzden ana emniyet noktasını yukarı çıkarmak zorunda kaldık. Onların hayatları söz konusuydu. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden pratik zekamız ve aldığımız eğitimler neticesinde geldiğimizi düşünüyorum. Zorlu ama sonu güzel yorgunlukla bitti." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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