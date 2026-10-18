İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi! Murat Babajanov'un cansız bedeni Haliç'te bulundu
İstanbul’da meydana gelen selde Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde kaybolan 30 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cansız bedeni Haliç’te bulundu.
Şiddetli sağanak sonrasında rekor yağış alan İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Kayıp olarak aranan 3 kişiden birinin cansız bedeni Haliç'te bulundu. İstanbul'da selde can kaybı 5'e yükseldi.
MURAT BABAJANOV'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Haliç kıyısında arama çalışması yapan ekipler, Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine ulaştı. Cenazenin ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.
VALİ GÜL: 5 VEFAT 2 KAYIP VAR
İstanbul Valisi Sayın Davut Gül, sel meydana gelen alanlara yapılan çalışmalar hakkında yeni açıklamalar yaptı.
Vali Gül şunları söyledi:
Gebze'de olan kaza neticesinde oradaki vatandaşlarımız Pendik’e sürüklendiler aranan kişilerden birisi bulundu. Diğerinin arama çalışmaları devam ediyor. Ayazağa’da da çalışmalar daha toparlandı. Bildiğiniz gibi orada da kayıp olan üç hemşerimiz vardı. Birine ulaştık. İki kişi henüz bulunamadı. Dolayısıyla da toplamda beş vefat, iki de kayıp var. Vefat eden hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayazağa’da İSKİ'nin dereleri ıslah etmesiyle ilgili dün ve bugün yıkımlar başladı. Önemli bir kısmında da sonuçlandı. İlave yıkım yapacağımız yerler var. Onları tespit ettik. İnşallah yarın da bir iki yerde daha yıkımlarımızı devam ettireceğiz.
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AYAZAĞA’DA KAYBOLMUŞTU
İstanbul’da Çarşamba günü etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde Ahmet Derin (63), Haşim Ciritoğulları (55) ve Murat Babacanov (30) kaybolmuştu. AFAD ekipleri dere yatağında ve mahalle arasındaki atık su kanallarında 3 kişi için arama başlatmıştı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da 3, Pendik'te 2 kişinin arandığını dile getirmişti. Vali Gül, "Pendik'te aranan 2 kişi Gebze'de kayboldu. Kayıplarımızı aradığımız birkaç yer var ama 17 kilometrelik hattın tamamında, karada, denizde aramalarımız devam ediyor. Evlerdeki balçık ve çamur temizlendi" diye konuşmuştu.