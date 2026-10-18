İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin son tabloyu açıkladı. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Gül, 17 kilometrelik bir dere hattının ve Haliç'in tarandığını belirtti. Gül, Pendik'te aranan 2 kişinin Gebze'de kaybolduğunu söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, Ayazağa’da sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayıplar için çalışmaların devam ettiğini belirten Gül, "Karada, denizde ve derede arama çalışmaları sürüyor." dedi.

İstanbul Valisi Gül, sel felaketinde son tabloyu açıkladı: Kayıp 5 kişi aranıyor

5 VATANDAŞ KAYIP

Ayazağa'da 3, Pendik'te 2 kişinin arandığını dile getiren Vali Gül, "Pendik'te aranan 2 kişi Gebze'de kayboldu. Kayıplarımızı aradığımız birkaç yer var ama 17 kilometrelik hattın tamamında, karada, denizde aramalarımız devam ediyor. Evlerdeki balçık ve çamur temizlendi" diye konuştu.

Vali Gül, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Bunları bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor. İlave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar. Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak.

El birliğiyle sorunu ortadan kaldıracağız. Şile'de aradığımız hemşehrilerimizi bulup yakınlarını sevindirmek istiyoruz.

İstanbul Valisi Gül, sel felaketinde son tabloyu açıkladı: Kayıp 5 kişi aranıyor

"19 DÜKKAN, 2 KONUT, 1 KUR'AN KURSU, 1 STADYUM VE TRİBÜNLER YIKILMIŞ OLACAK"

Ayazağa'daki yıkılan yapılarla ilgili temel problemleri sıralayan Vali Gül, "Yapılar dere yatağındaydı. Binalar depreme dayanıksızdı. Oradaki olan yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Dolayısıyla hemşerileri mağdur etmeden bu yıkımı gerçekleştirdik. Toplamada 16 dükkan burada, 3 dükkan mahallenin girişinde olmak üzere toplam 19 dükkan, 2 konut, 1 Kur'an kursu, 1 stadyum ve tribünler yıkılmış olacak. Ayrıca orman tarafından başlayarak derenin ıslahı ile ilgili çalışmalar başladı. Günün sonunda derenin belli ölçüde rahatladığını göreceğiz. Orta vadede uzun vadede isteyen hemşehrilerimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere konutları dönüştüğünü göreceğiz. Yeni hadiseler olmaması için alınabilecek tüm tedbirleri almış olacağız" dedi.

"ŞİLE'DE BÜYÜK ÖLÇÜDE BİR YAĞMUR GELDİ"

Şile'de yaşanan sel ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Gül, "Şile'de büyük ölçüde bir yağmur geldi. Ekiplerimizin önemli bir kısmını geceden o tarafa aktardık. Biz de o tarafa gideceğiz. Derelerin taşma neticesinden su baskınları var. Herhangi bir can kaybı yok. Derenin taşkınlığının geçmesini ve sonrasına da zarar tespiti çalışmalarımız yapılacak" şeklinde konuştu.

Vali Gül, Ayazağa'da yıkım çalışmaları devam eden stadyumun yerine gençlerin spor yapabileceği yen bir alanın oluşturulacağını da söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik'te aranan 2 kişinin Gebze'de sel sonrası kaybolan kişiler olduğunu kaydetti.

İstanbul Valisi Gül, sel felaketinde son tabloyu açıkladı: Kayıp 5 kişi aranıyor

2 KİŞİ SELE KAPILMIŞTI

Pendik'te, akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.

Mahalle içerisinden geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala