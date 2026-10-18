İstanbul'un Pendik ilçesinde önceki akşam saatlerinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu sürüklenen otomobildeki 3 kişiden biri kendi imkânlarıyla kurtuldu. Akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişiyi bulmak için İstanbul ve Kocaeli sınırında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Çok sayıda uzman ekibin katıldığı arama çalışmalarına dronlar da destek veriyor.

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İstanbul Pendik'te, akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.

Mahalle içerisinden geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul-Kocaeli sınırında sel felaketi! Sulara kapılan 2 kişi her yerde aranıyor

1 KİŞİ KURTULDU, 2 KİŞİ AKINTIYA KAPILDI

Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 İLDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ekipler, diğer 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine üç farklı yerde aynı anda arama yaptı. Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye Kocaeli Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.

İstanbul-Kocaeli sınırında sel felaketi! Sulara kapılan 2 kişi her yerde aranıyor

Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi muhtarı Ahmet Özyurt, gazetecilere, olayın Kadıllı Mahallesi ile Göçbeyli Mahallesi arasında meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin aramaları sürdürdüğünü söyledi.

"KURTULAN KİŞİ DALA TUTUNARAK SUDAN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ"

Yaralı kurtulan kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu:

"Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı’na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."

İstanbul-Kocaeli sınırında sel felaketi! Sulara kapılan 2 kişi her yerde aranıyor

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Pendik Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIPendik

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