Türkiye 18 Mart destanını 109. defa coşkuyla kutluyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni tek yürek olarak kutluyoruz.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün başlayan törenler kapsamında Ankara’da şehit aileleri ile buluştu. Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Çanakkale’de ortaya konan mücadele ruhundan ilham aldığını belirten Bakan Güler “Ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefi yle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Millî meselemiz olan Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de faaliyetlerimiz devam ediyor. Terörle mücadelemizle eş zamanlı olarak Mavi ve Gök Vatan’ımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyoruz. Cennet vatanımızdaki varlığımızın en büyük teminatı, Türk Silahlı Kuvvetleridir” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 18 MART PAYLAŞIMI

18 Mart Şehitler Günü Dolayısıyla Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve #ÇanakkaleZaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan ve toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ve şükranla anıyoruz."

TOKAT'TA DUYGULANDIRAN ETKİNLİK

Tokat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya gelerek Çanakkale ruhunu yansıtan bir klip hazırladı. Tokat'a özgü olan "Hey 15'li" türküsü eşliğinde çekilen klip, Tokat Valiliği tarafından servis edildi. Klipte öğrenciler Hey 15'li türküsünü konu olan gençleri canlandırdı ve şehitliğe gül bırakıldı. Klip, Çanakkale Zaferi'nin önemini vurgularken, Tokat'ın birlik ve beraberlik ruhunu da yansıttı.



Klip, sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşarak 18 Mart etkinlikleri kapsamında önemli bir yer tuttu.