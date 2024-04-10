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Türkiye coğrafi tescil şampiyonu Gaziantep, 105 ürünle ilk sırada

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye coğrafi tescil şampiyonu Gaziantep, 105 ürünle ilk sırada

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonunda 1.512 olurken, Gaziantep ürünü tescillenen iller sıralamasında birinci oldu.

105 ürünle ilk sırada yer alan Gaziantep baklava, beyran, muska, firik, Araban sarımsağı gibi ürünlerini tescilledi. Kentin fıstıklı-cevizli sakız helvası, fıstıklı dondurması ve sarımsak turşusunun da aralarında olduğu 7 coğrafi ürününe ilişkin başvuru süreci ise devam ediyor.

KONYA İKİ DİYARBAKIR ÜÇ

Konya, Akşehir hersesi, tandır kebabı, Derbent fasulyesi ve Konya irmik helvasının da aralarında bulunduğu 73 ürünle ikinci sırada dikkati çekti. Burma kadayıfı, ciğer kebabı, ekşili dolması ve hasır bileziğiyle öne çıkan Diyarbakır da 56 ürün tesciliyle üçüncü sırada yer aldı. Erzurum, 55 tescil ve ayran aşı çorbası, ayva yahnisi, civil peyniri ve çılbır gibi ürünleriyle Diyarbakır’ı takip etti. Şanlıurfa da Siverek tavası, Suruç narı, Karaköprü tat karpuzunun aralarında yer aldığı 47 ürünle beşinci sırada yer buldu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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