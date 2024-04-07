Türk baklavasında şaşırtan değişim! Bayram öncesi açıklandı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yemek Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ramazan Bayramı öncesi Türk baklavasının üretim standartlarında değişikliğe gidildi. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), baklavadaki şeker oranının yüzde 35-45'ten yüzde 30-42'ye indirildiğini açıkladı.
Türk Standardları Enstitüsü, 2015'te Türk baklavası standardını belirleyerek şeker oranını yüzde 35-45 olarak açıklamıştı.
Söz konusu standartla baklavanın hazırlanışı ve kullanılması gereken malzemeler kurallara bağlanmıştı.
YÜZDE 30-42'YE İNDİRİLDİ
Baklava şerbet ekleme oranına ve kaymak eklenip eklenmemesine göre, yaş baklava, kuru baklava olmak üzere iki tip olarak belirlendi.
Tip özelliklerinde ise yaş baklavada şeker oranı yüzde 30-42, kuru baklavada şeker oranı ise yüzde 25-30 olması gerekecek. Kuru baklavada çeşni altında kaymak bulunmayacak.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Yemek
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi