Türk baklavasında şaşırtan değişim! Bayram öncesi açıklandı

Ramazan Bayramı öncesi Türk baklavasının üretim standartlarında değişikliğe gidildi. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), baklavadaki şeker oranının yüzde 35-45'ten yüzde 30-42'ye indirildiğini açıkladı.

Türk Standardları Enstitüsü, 2015'te Türk baklavası standardını belirleyerek şeker oranını yüzde 35-45 olarak açıklamıştı.

Söz konusu standartla baklavanın hazırlanışı ve kullanılması gereken malzemeler kurallara bağlanmıştı.

YÜZDE 30-42'YE İNDİRİLDİ

Baklava şerbet ekleme oranına ve kaymak eklenip eklenmemesine göre, yaş baklava, kuru baklava olmak üzere iki tip olarak belirlendi.

Tip özelliklerinde ise yaş baklavada şeker oranı yüzde 30-42, kuru baklavada şeker oranı ise yüzde 25-30 olması gerekecek. Kuru baklavada çeşni altında kaymak bulunmayacak.