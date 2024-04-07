Evde Bakım Yardımı ödemeleri bayram öncesine alındı: 4,2 milyar TL hesaplara yatıyor

Evlerinde bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu ailelere bayram müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na özel öne çekildiğini duyurdu... Göktaş'ın açıklamasına göre, toplam 4,2 milyar TL ödeme yarın yapılacak.

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yapılan yardım, Ramazan Bayramı dolayısıyla öne öne çekildi.

Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bayram vesilesiyle öne çekildiğini duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını ifade etti.

4,2 MİLYAR TL ÖDENECEK

Göktaş, açıklamasında şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 561 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz."