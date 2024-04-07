Yüzde 25'i aşan kira zamları geri alınabilir mi? Uzmanlar açıkladı...

Son yıllarda yaşanan fahiş kira artışlarıyla birlikte kiracı-ev sahibi anlaşmazlıkları giderek arttı. Konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam düzenlemesiyle birlikte kiracılar, geriye dönük ödedikleri fazla zamların tekrar alınıp alınamayacağını merak etti. Gayrimenkul uzmanları ise konuya açıklık getirdi...

Pandemi sonrasında değişen ekonomik şartlar, yükselen enflasyon ve dövizdeki artış konut sektörünü derinden etkiledi.

Kira artışlarındaki aşırı yükselişle birlikte ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlıklar had safhaya ulaştı.

FAZLA ÖDENEN ZAMLAR GERİ ALINABİLECEK Mİ?

Konut kiralarına yüzde 25 artış sınırı koyulmasıyla birlikte kiracılar, geçmişe dönük ödediği fazla kiraların geri alınıp alınamayacağını merak etti.

Hürriyet’e konuşan Avukat Ali Güvenç Kiraz, ev sahibi ve kiracı arasında imzalanan protokole dikkat çekerek, “Mal sahibi ve kiracı arasında başlayan yeni döneme dair kira bedeli artışı konusunda taraflar uzlaşmış ve bu konuda kendi aralarında yenileme sözleşmesi, ek protokol veya yazılı bir belge oluşturmuş ise artık bu yeni dönem kira bedelinin belirlendiği anlamına gelecektir. Bu noktada kiracının geriye dönük olarak yüzde 25 üzerinde yapmış olduğu bu artış bedellerini talep etme hakkı olmadığını düşünüyorum" dedi.

HAKLARINI TALEP EDEBİLECEKLER

Kiracının fazla ödediği ücreti geriye dönük olarak almasının mümkün olmadığını belirten Kiraz, açıklamasına şunları ilave etti:

“Eğer kiracı evini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığı için bu artışı kabul etmek zorunda kalmış ve yazılı bir belge, ek protokol veya yenileme sözleşmesi kapsamında herhangi bir kabul beyanında bulunmadan ev sahibinin bu talebine uygun davranıp kira bedelini ödemişse, bu durumda geriye dönük olarak bu fazlaya dair ödediği kira bedellerini talep etme hakkına sahip olabilecektir.”

KİRACILAR DİKKAT!

Mağduriyetlerin yaşanmaması için de kiracılara tavsiyede bulunan Kiraz, kira ödemelerinde banka dekontlarına "fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile ödüyorum" şeklinde kayıt düşülmesini önerdi.