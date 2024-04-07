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Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 9 kişi öldü, 1047 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 9 kişi öldü, 1047 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Bakan Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin birinci günü kaza bilançosunu açıkladı. Dün 24 saatlik sürede 651 trafik kazası meydana geldiği bilgisini aktaran Yerlikaya, trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat gören vatandaşlar yollara çıktı. 9 günlük tatili memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler trafik yoğunluğu oluşturdu.

Dün bayram tatilinin ilk gününde ise, onlarca kaza meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemler ve denetimler için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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