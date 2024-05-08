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Türkiye'de bir ilk! Hükûmet, aileyi korumak için özel belge hazırlığında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de bir ilk! Hükûmet, aileyi korumak için özel belge hazırlığında

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de ilk defa “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” başlığında bir belge hazırladıklarını belirterek, planın 15 Mayıs’ta kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ -  Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Göktaş “Vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor. Ailenin ve bütün aile bireylerinin her türlü zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hâle getirilmesi ve nesiller arası temas ve dayanışmanın artırılması bizim için çok önemli. Aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin problem çözme kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın devamlılığını sağlamak üzere aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi de önem arz ediyor. Aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında iş birliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalarda tüm kurumların topyekûn çaba göstermesi ve ortak sorumluluk alması gerekmektedir” dedi.

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ BU AY İÇİNDE YAPILACAK

Bakan Göktaş ayrıca, 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemelerinin mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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