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Türkiye'nin eğittiği 'GorGor'lar görevde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jeostratejik değere ve doğal kaynaklara sahip Afrika Boynuzu’nun güvenliği Türklerden soruluyor. Mehmetçik bugüne kadar 13 bin 500 Somalili personele askerî eğitim verdi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Jeostratejik değere ve tabii kaynaklara sahip Afrika Boynuzu’nun güvenliğini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sağlıyor.

Somali’nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine iki yıl boyunca destek sunacak olan TSK, bugüne kadar yaklaşık 7 bini Somali’de, 6 bin 500’ü Türkiye’de olmak üzere 13 bin 500 Somalili personele eğitim verdi.

Türkiye'nin eğittiği 'GorGor'lar görevde - 1. Resim

10 TABURUN EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR

Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede kritik bir eşikte olan Somali, son dönemde sahada Türkiye’nin de desteğiyle terör örgütüne karşı önemli mesafe aldı. Somali’nin terörle mücadelesine önemli katkılar sunan Türkiye, 2018 yılından bu yana Somali Silahlı Kuvvetlerinin 10 komando taburunu eğitti. Şu anda da 10 komando taburunun daha eğitimi devam ediyor.

Somali dilinde Kartal anlamına gelen GorGor taburları olarak isimlendirilen bu birliklerin Eş-Şebab terör örgütüne karşı icra edilen terörle mücadele operasyonlarında önemli başarı elde ettiği belirtiliyor. Söz konusu eğitim faaliyetleri ise Anadolu Kışlasında Somali Türk Görev Kuvvet (STGK) Komutanlığı aracılığıyla yürütülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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