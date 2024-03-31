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Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’den Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, Karabük Belediye Başkanı olacak.

AK Parti’deni Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak olan Çetinkaya, yaptığı açıklamada başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Karabük halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak - 1. Resim

"BAŞARILI BİR SEÇİM SÜRECİ GEÇİRDİK"

5 yıllık görev süresinde vadetmiş olduğu projelerini hayata geçirmek için çalışacağını aktaran Çetinkaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aday gösterildikten sonra sahaya inerek başarılı bir seçim süreci geçirdik. Bu noktada inşallah bu yolun sonunda güzel bir hizmet serüveni olacak. Seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projelerimizi inşallah ilk 5 yıllık görev süremizde hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti ve çalışmayı göstereceğiz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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