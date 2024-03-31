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Ankara'da Mansur Yavaş kutlamaları başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kritik seçimlerde oy sayımı devam ederken Ankara'da sandıkların yüzde 34'ü açıldı. Yüzde 58'lik oy oranı ile yarışı önde götüren mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara başladı.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak olan yeni yerel yönetimleri belirlemek için bugün sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen saatlere göre oy kullanma işlemi 32 ilde 07.00’de, 49 ilde ise 08.00’da başladı. Saat 17.00’da tüm Türkiye’de oy kullanma sürecinin tamamlanmasının ardından ise YSK başkanı Ahmet Yener, saat 19.20’de seçim yasağının kaldırıldığını duyurdu.

MANSUR YAVAŞ ÖNDE

Şu ana kadar Ankara genelinde ise sandıkların yüzde 34.60'ı açıldı. Açılan sandıklarda ise mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, yüzde 58.43 oranla birinci sıraya yerleşti. Yavaş’ın en yakın rakibi ise yüzde 33.91 ile Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu.

ANKARALILAR KUTLAMALARA BAŞLADI

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise tüm başkentlileri saat 22.00’de ABB merkez binası bahçesine davet etti.

Ortaya çıkan sonuçların ardından Yavaş’ın çağrısına kayıtsız kalmayan destekçileri ABB binası önünde toplanmaya başladı. Belediye binasının önünde toplanan kalabalık ise halay çekerek ve şarkı söyleyerek kutlamalarına erken başladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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