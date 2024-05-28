Türkiye'ye bahar gelmiyor! Başkent dahil pek çok ili sağanak vurdu

Meteoroloji ve valiliklerden gelen peş peşe uyarıların ardından yurdun dört bir yanında sağanak yağış etkili oldu. Başkent'te yağışlar sonrası yola kayalar düştü, trafik aksadı. Çorum'da toprak kayması oldu, diğer pek çok ilde ise su baskınları görüldü. Vatandaşların hayatı yağışlar dolayısıyla aksadı.

Türkiye'nin pek çok ilinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. Şehirlerde hayat aksadı, trafik arttı. Meteoroloji'den ve çeşitli illerin valiliklerinden gelen açıklamaların ardından, yurdun dört bir yanını sel aldı.

ANKARA

Ankara’nın Sincan ilçesinde yer alan Zir Vadisi’nde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar trafiğin durmasına neden oldu.

Ankara’da etkili olan sağanak sebebiyle, Sincan’da bulunan Zir Vadisi’ndeki tepelerden kopan kayalıklar yolun kapanmasına neden oldu. Ekipler tarafından yolu açma çalışmalarına başlandı.

AKSARAY

Kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep ile kuzeni Fatma Nur Erdem selde sürüklenerek su kanalına düştü.

ÇORUM

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çorum’a bağlı Sungurlu yolunda da toprak kayması oluştu. Şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintisi nedeniyle ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde rögar kapaklarından sular taştı.

YOZGAT

Kentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trafik ekipleri, sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı. Öte yandan Yerköy'ün Saray köyünde ise tarlalarda su birikintileri oluştu.

NEVŞEHİR

Kentte ikindi vakti başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Nevşehir-Acıgöl kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yağışın ardından oluşan su birikintisi trafiği aksattı. Yol iş makinesiyle yürütülen çalışmayla ulaşıma açıldı. Trafik polisleri de ulaşımın sağlanması için yoğun çaba harcadı.

TOKAT

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde akşamüstü şiddetini artıran yağmur ve dolu yağışı, bölgeyi olumsuz etkiledi. Kısa sürede bastıran yağış, su taşkınlarına yol açtı. Tarlaları su basarken, normalde ırmak olmayan yerlerden oluk oluk su aktı. Yağışların ardından ağaçlardaki meyveleri dolu vurdu ve büyük hasar meydana geldi.