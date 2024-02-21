'Uçan kale' KAAN Türkiye yüzyılını değiştirecek: Eurofighterı indirir, F-16'yı hiç yaklaştırmaz

Türkiye'nin en önemli savunma sanayii projelerinin başında gelen Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın Genel Müdürü Kotil, yüzde 100 yerli ve milli olan Kaan'ın Türkiye yüzyılını değiştireceğini kaydetmişti. KAAN için 'uçan kale' sıfatını kullanan Kotil, uçağın 2030'da 5. nesil seviyesine geleceğini açıklamış, " KAAN, Türk hava sahasına kimseyi sokmaz. Eurofighterı indirir F-16'yı hiç yaklaştırmaz. Rafale Fransızların uçağı zaten, geçmiş olsun" şeklindeki açıklamalarla özelliklerine dair bilgi vermişti.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu bugün gerçekleşti. Türkiye'nin en önemli stratejisi olan Kaan'ın yerli ve milli olduğunu ifade eden TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve mili uçağın Türkiye'nin yüzyılını değiştireceğini kaydetmişti.

Geçtiğimiz yıl ilk uçuşunun gerçekleşmesi beklenen KAAN'a ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Kotil, katıldığı bir programda şunları ifade etmişti:

KAAN, Türk hava sahasına kimseyi sokmaz. Eurofighterı indirir F-16'ı hiç yaklaştırmaz. Rafale Fransızların uçağı zaten, geçmiş olsun.

'UÇAK KALE KAAN'

2028'de, Blok-10 denilen ilk aşamada, F16’nın üstünde F35'in altında 20 uçağı Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. 2030’da 5. nesil seviyesine gelecek. Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın. Şu anda 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale, etrafındaki uçaklarla konuşarak uçuyor. Biz kaça satarız ayrı bir konu ama bu uçaklar kabaca 100 milyon dolar.

Kotil, yine geçtiğimiz haftalarda uçuşa ilişkin bilgi vermiş, "Yeni yüzyıl heyecanlı olacak. Bir eşiğin geçildiği bir yüzyıl bu" ifadeleriyle "Çocuklar, bebekler için bu 100 yıl anlamlı, biz 100 yılın sonunu görmeyiz doğal olarak. TUSAŞ bu yüzyıla altyapılarını pratik olarak bitirmiş girdi. Rüzgar tüneli, mekanik, yıldırım, kuş çarpma test tesisi gibi havacılık ve uzay sanayisi için gerekli bütün altyapılarımız tamamlandı. İnsan altyapımız epey bir yere geldi, 7 bin mühendisiz şu anda. 6 bin teknisyenimiz var. 17 bine yakın toplam çalışana geldik. Bu açıdan yeni yüzyıla yeni bir cesaretle giriyoruz.

Ürünlerimiz kısmen tamamlandı, teslimata, seri üretime geldi. Kaan'ın da önümüzdeki günlerde uçmasını bekliyoruz. Yeni yüzyıl heyecanlı olacak. Bir eşiğin geçildiği bir yüzyıl bu. Türkler hep başarılı olmuşlar Osmanlı'da, Selçuklu'da... Biz o başarıları inşallah bu yüzyılda daha fazla göreceğiz. Her şeyini yapan, kimseyi ihtiyacı olmayan, ekonomik olarak güçlü, her tarafa elini uzatıp destek olan bir ülke olarak Türkiye'yi görürüz inşallah" şeklinde konuşmuştu.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile farkını ortaya koyacak.