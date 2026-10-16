Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ücretsiz tren seyahatlerinde 29 Ekim 2026 itibarıyla dijital doğrulama döneminin başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız, T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliği doğrulaması yaparak ücretsiz biletlerini alabilecek.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların tren yolculuklarında yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini bildirdi. TCDD Taşımacılık AŞ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen veri entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, yeni sistemin 29 Ekim 2026 tarihinde devreye alınacağını açıkladı.

ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI

Uraloğlu, uygulamanın engelli, ağır engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, vazife malulü ve devlet sporcusu gibi ücretsiz seyahat hakkına sahip vatandaşları kapsadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız, T.C. kimlik numaralarıyla hak sahipliği doğrulaması yaparak ücretsiz biletlerini alabilecek.” dedi.

Ücretsiz seyahatte yeni uygulama! 20 Ekim’de devreye alınacak: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlikle bilet alıp seyahat edebilecek

BİLETLER OTOMATİK OLUŞTURULACAK

Yeni sistemin işleyişine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, vatandaşların TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesi, mobil uygulamaları veya gişeler üzerinden bilet alabileceklerini belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız T.C. kimlik numaralarını girerek ilgili tarifeyi seçtiklerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının veri tabanı üzerinden anlık hak sahipliği sorgulaması yapılacak. Sorgulamanın olumlu sonuçlanması halinde ücretsiz bilet otomatik olarak oluşturulacak.” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz seyahatte yeni uygulama! 20 Ekim’de devreye alınacak: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlikle bilet alıp seyahat edebilecek

TREN YOLCULUĞUNDA KİMLİK KARTI YETERLİ OLACAK

Dijital doğrulama sistemi üzerinden bilet alan vatandaşların yolculuk sırasında ayrıca hak sahipliği belgesi göstermelerine gerek kalmayacağını vurgulayan Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın trenlere kabul ve yolculuk sırasındaki kontrollerde biletleriyle birlikte yalnızca T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Engelli, gazi veya şehit yakını kartı gibi fiziki belgeler ayrıca istenmeyecek.” açıklamasında bulundu.

Ücretsiz seyahatte yeni uygulama! 20 Ekim’de devreye alınacak: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlikle bilet alıp seyahat edebilecek

Pasaport veya sürücü belgesi gibi alternatif kimlik belgeleriyle seyahat eden vatandaşların ise hak sahipliği kartlarını veya Engelsiz Mobil Uygulaması üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu dijital kimlik belgelerini göstermeleri gerektiğini belirten Uraloğlu, ekran görüntüsü, fotoğraf ve PDF formatındaki belgelerin geçerli olmayacağını kaydetti.

Ücretsiz seyahatte yeni uygulama! 20 Ekim’de devreye alınacak: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlikle bilet alıp seyahat edebilecek

MEVCUT ÜCRETSİZ SEYAHAT KAYITLARI GÜNCELLENECEK

Yeni sistemin devreye alınmasıyla bilet satış sisteminde 2014 yılından bu yana oluşturulan ve ücretsiz veya indirimli seyahat paketi tanımlanan mevcut kayıtların pasif hale getirileceğini belirten Uraloğlu, ilgili vatandaşların geçiş süreci ve yeni uygulama hakkında SMS ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirileceğini bildirdi.

Ücretsiz seyahatte yeni uygulama! 20 Ekim’de devreye alınacak: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlikle bilet alıp seyahat edebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı sorgusu olumsuz sonuçlanan vatandaşların ise hak sahipliği güncelleme ve veri doğrulama işlemleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine yönlendirileceğini kaydetti.

Ücretsiz seyahatte yeni uygulama! 20 Ekim’de devreye alınacak: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlikle bilet alıp seyahat edebilecek

DAHA HIZLI VE KOLAY OLACAK

Yeni uygulamayla vatandaşların seyahat süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bilet alma işlemlerinden yolculuk sırasındaki kontrollere kadar tüm süreçlerini daha hızlı, kolay ve konforlu hale getiriyoruz.” dedi.

Ücretsiz seyahatte yeni uygulama! 20 Ekim’de devreye alınacak: Engelli, gazi ve şehit yakınları kimlikle bilet alıp seyahat edebilecek

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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