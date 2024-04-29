Üniversiteli genç kızın feci ölümü! 65 yaşındaki şoför gözaltında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler okuyan 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin altında kaldı. Talihsiz kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza Eceabat'ta yaşandı. 65 yaşındaki S.Ç.'nın kullanıdığı kamyonet, bisikleti ile seyir halinde olan Zeliha Güneş'e çaptı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

65 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından sürücü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜNİVERSİTE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Öten yandan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.