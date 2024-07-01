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Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Uşak&#039;ta yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'dan İzmir'e gitmekte olan yolcu otobüsü Uşak'ta devrildi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

11 YOLCU YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Otobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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