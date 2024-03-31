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Usame Bin Ladin’in posteri asıldı: İki gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Usame Bin Ladin’in posteri asıldı: İki gözaltı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana Valiliği Adana’da inşaat halinde bulunan binaya asılan terör örgütü El-Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in posteri için açıklama yaptı. Açıklamada iki kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Adana Valiliği yazılı bir açıklama ile terör örgütü El-Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in posterini asan 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, “31.03.2024 günü Sezai Karakoç Bulvarı'nda İncirlik Hava Üssü ön nizamiye karşısında inşaat halinde bulunan binaya asılan pankartla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. E-Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in resminin ve çeşitli ibarelerin yer aldığı pankart yapılan ihbar üzerine emniyet birimlerimizce hemen kaldırılmış ve olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 18 yaşındaki Yüreğir doğumlu Y.S. ile 26 yaşındaki Yüreğir doğumlu H.Z. gözaltına alınmıştır” denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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