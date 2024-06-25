Üst geçitte yürürken dengesini kaybeden çocuk arabanın üstüne düştü!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de feci bir kaza yaşandı. Üst geçitte yürürken dengesini kaybettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuk servis aracının üstüne düştü. Sürücü büyük bir şok yaşarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 16 yaşında olduğu öğrenilen çocuk dengesini kaybetti üstgeçitten seyir halindeki servis aracının ütüne düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından çocuğun cansız bedeni Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı