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Üst geçitte yürürken dengesini kaybeden çocuk arabanın üstüne düştü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üst geçitte yürürken dengesini kaybeden çocuk arabanın üstüne düştü!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de feci bir kaza yaşandı. Üst geçitte yürürken dengesini kaybettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuk servis aracının üstüne düştü. Sürücü büyük bir şok yaşarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 16 yaşında olduğu öğrenilen çocuk dengesini kaybetti üstgeçitten seyir halindeki servis aracının ütüne düştü.

Üst geçitte yürürken dengesini kaybeden çocuk arabanın üstüne düştü! - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından çocuğun cansız bedeni Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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