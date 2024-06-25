Üst geçitte yürürken dengesini kaybeden çocuk arabanın üstüne düştü!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Haziran 2024 09:18 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 09:29 - Güncelleme:

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Kocaeli'de feci bir kaza yaşandı. Üst geçitte yürürken dengesini kaybettiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuk servis aracının üstüne düştü. Sürücü büyük bir şok yaşarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.