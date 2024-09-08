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Uyuşturucu ile yakalandı, gözaltına alınınca bunu yaptı! Ekipler geri geri götürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu ile yakalandı, gözaltına alınınca bunu yaptı! Ekipler geri geri götürdü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da uyuşturucu ile yakalanan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis otosuna doğru giderken gazetecileri gören zanlı ilginç bir yola başvurdu.

Olay gece yarısı Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Uyuşturucu ile yakalandı, gözaltına alınınca bunu yaptı! Ekipler geri geri götürdü - 1. Resim

KAMERALARI GÖRÜNCE GERİ GERİ GİTTİ

Araçtan indirilen sürücü ve yanındaki 2 arkadaşı aranmaya başladı. Araçtakilerden birinin üzerinden uyuşturucu çıktı. B.Y. (29) isimli şahıs uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi. Gözaltına alınan zanlı polis otosuna doğru giderken gazetecileri fark edince ekiplere zor anlar yaşattı.  Yüzünün görüntülenmesini istemeyen B.Y. arabanın önünde gazeteciler olduğu için binmek istemedi. Ekipler çareyi koluna girdikleri adamı geri adımlarla götürmekte buldu. 

Uyuşturucu ile yakalandı, gözaltına alınınca bunu yaptı! Ekipler geri geri götürdü - 2. Resim

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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